Эти 7 неожиданных продуктов помогут настроиться на секс и поднять либидо

Магия еды в определённых случаях может творить настоящие чудеса. Обладая множеством витаминов и полезных микроэлементов, пища может укреплять иммунитет, лечить от бессонницы и даже восполнять сексуальную энергию. Наверняка вы хотя бы раз, но задавались вопросом, как можно улучшить интимную близость. Не только игрушками и новыми позами. Есть определённая "еда для секса". Попробуйте в следующий раз перед интимом съесть несколько продуктов из этого списка, чтобы гарантировать себе жаркую ночь, наполненную страстью.

Мандарины

Мандарины считаются сильным афродизиаком. Фото © Freepik

С древних времён наши предки знали о пользе цитрусовых. Мандарины — один из сильных афродизиаков, повышающих влечение партнёров друг к другу. Благодаря содержанию витамина С и фолацина эти фрукты не только укрепляют иммунитет, но и повышают либидо — как у женщин, так и у мужчин, — продлевая акт близости и наполняя её чувственностью и страстью.

Гранат

Гранат способен продлить половой акт и улучшить качество семенной жидкости. Фото © Freepik

Если хотите приятно удивить женщину в постели, несколько дней подряд пейте разбавленный гранатовый сок, чтобы не повредить зубную эмаль, или съедайте семена плодов целиком. Почему именно гранат? Он способен не только продлить половой акт, но и улучшить качество семенной жидкости. Ещё гранат замедляет старение организма, повышает иммунитет и эластичность сосудов, из-за чего кровообращение становится лучше.

Перец чили

Перец чили очень полезен для мужской потенции. Фото © Freepik

Для мужской потенции очень важно остренькое. Поэтому поднять либидо, увеличить продолжительность близости и улучшить её качество представителям сильной половины человечества поможет перец чили. Правда, парням, у кого проблемы с сердцем, этот продукт следует употреблять в пищу очень осторожно, как и тем, кто не переносит острое. Почему перец чили положительно влияет на либидо? Всё из-за тестостерона, который вырабатывается в больших количествах, если сравнивать с теми, кто не ест острое вообще.

Брокколи

Брокколи положительно влияет на либидо и заряжает партнёров энергией и выносливостью. Фото © Freepik

Почему-то некоторые люди совершенно не хотят видеть в тарелке брокколи, а зря! Эти маленькие овощи, напоминающие деревья, содержат питательные соединения и витамин С, которые помогают улучшить кровообращение, избавиться от лишних килограммов, зарядиться энергией и бодростью. Поэтому не удивительно, что на либидо этот вид капусты влияет положительно.

Авокадо

Авокадо способно увеличить мужскую силу. Фото © Freepik

Ещё ацтеки повышали либидо, употребляя авокадо. Его стоит ввести в рацион на регулярной основе не только из-за возможности увеличить мужскую силу, но и ради поддержания здоровья. Ведь в авокадо содержатся витамин B6 и фолиевая кислота, которые заряжают тело энергией, а также полезные для сердца жирные кислоты омега-3.

Клюква

Клюква не только укрепляет иммунитет, но и значительно улучшает качество секса. Фото © Freepik

Осенью и зимой некоторые люди начинают чаще есть клюкву. Ведь в ней содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет. Но это не всё, на что способна чудо-ягода. Ещё в клюкве много витамина В — он напрямую влияет на выработку половых гормонов и заметно поднимает либидо, увеличивая половое влечение у партнёров. Возьмите за привычку пить сок или есть ягоды раз в несколько дней, и вы заметите, что не только стали реже болеть, но и улучшилось качество секса.

Мёд

Особое вещество в мёде оказывает положительное влияние на выработку тестостерона. Фото © Freepik