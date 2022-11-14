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14 ноября, 09:50

Глава Еврокомиссии ждала Путина на G20 ради разговора "лицом к лицу"

Глава ЕК фон дер Ляйен призналась в желании поговорить с Путиным лицом к лицу на G20

<p>Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, © Getty Images / Leon Neal</p>

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, © Getty Images / Leon Neal

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что хотела бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали и поговорить с ним "лицом к лицу".

"Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу", — сказала первая женщина – глава ЕК в интервью Bloomberg TV.

Урсула фон дер Ляйен также назвала "безусловной" целью саммита на Бали подписание итогового коммюнике.

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Напомним, что российскую делегацию на саммит G20 на Бали возглавил глава МИД Сергей Лавров. Помимо Путина, по словам индонезийского министра Лухута Бинсара Панджайтана, саммит не посетит и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Андрей Бражников

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