Глава Еврокомиссии ждала Путина на G20 ради разговора "лицом к лицу"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что хотела бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали и поговорить с ним "лицом к лицу".

"Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу", — сказала первая женщина – глава ЕК в интервью Bloomberg TV.