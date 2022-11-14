Глава Еврокомиссии ждала Путина на G20 ради разговора "лицом к лицу"
Глава ЕК фон дер Ляйен призналась в желании поговорить с Путиным лицом к лицу на G20
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, © Getty Images / Leon Neal
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что хотела бы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали и поговорить с ним "лицом к лицу".
"Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу", — сказала первая женщина – глава ЕК в интервью Bloomberg TV.
Урсула фон дер Ляйен также назвала "безусловной" целью саммита на Бали подписание итогового коммюнике.
Напомним, что российскую делегацию на саммит G20 на Бали возглавил глава МИД Сергей Лавров. Помимо Путина, по словам индонезийского министра Лухута Бинсара Панджайтана, саммит не посетит и его украинский коллега Владимир Зеленский.