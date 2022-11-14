ВСУ потеряли более 120 человек на Купянском направлении

Украинские военные попытались атаковать российские позиции у села Куземовка в Луганской Народной Республике, но провалили все попытки и лишились 120 бойцов. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу", — сообщил Конашенков.

Кроме того, он подчеркнул, что бойцы Вооружённых сил России ликвидировали более 120 бойцов ВСУ, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей.