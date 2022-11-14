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Опубликовано 14 ноября 2022, 10:45

ВСУ потеряли более 120 человек на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли 120 бойцов при попытке атаковать на Купянском направлении

Украинские военные попытались атаковать российские позиции у села Куземовка в Луганской Народной Республике, но провалили все попытки и лишились 120 бойцов. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесённого огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу", — сообщил Конашенков.

Кроме того, он подчеркнул, что бойцы Вооружённых сил России ликвидировали более 120 бойцов ВСУ, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей.

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Войска России отразили две атаки ВСУ в направлении Макеевки и отбросили противника

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные ликвидировали 110 солдат ВСУ на Купянском направлении и сорвали попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населённых пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.

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Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова
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