Песков заявил, что в Кремле не определили дату большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет точной даты возможной большой пресс-конференции Владимира Путина, однако это мероприятие необходимо развести с посланием Федеральному собранию.

"В настоящее время пока ещё не определили, президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Естественно, проводить одно за другим нелогично, они должны разноситься по времени. Главное — это послание Федеральному собранию. И как будут определены эти даты, родится понимание и по другим форматам", — подчеркнул Песков.