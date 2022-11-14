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14 ноября, 10:39

Песков заявил, что в Кремле не определили дату большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет точной даты возможной большой пресс-конференции Владимира Путина, однако это мероприятие необходимо развести с посланием Федеральному собранию.

"В настоящее время пока ещё не определили, президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Естественно, проводить одно за другим нелогично, они должны разноситься по времени. Главное — это послание Федеральному собранию. И как будут определены эти даты, родится понимание и по другим форматам", — подчеркнул Песков.

Песков заявил, что работа над текстом послания Путина парламенту ведётся уже давно

Песков заявил, что работа над текстом послания Путина парламенту ведётся уже давно

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию страны до конца текущего года.

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ТАСС / Егор Алеев

Александр Юнашев

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