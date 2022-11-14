Кремль рассказал об обстоятельствах, из-за которых Путин отправил на G20 Лаврова
Песков: Путин не поехал на G20, так как обстоятельства требуют его присутствия в стране
Президент РФ Владимир Путин решил отправить на саммит G20 делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым из-за того, что ему в настоящее время нужно находиться на родине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел [РФ Сергея Лаврова]", — сказал представитель Кремля.
Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл в Индонезию накануне, где его торжественно встретили в аэропорту. Известно, что встречу G20 пропустит и украинский лидер Владимир Зеленский.
ТАСС / Михаил Терещенко