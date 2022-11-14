Кремль рассказал об обстоятельствах, из-за которых Путин отправил на G20 Лаврова

Президент РФ Владимир Путин решил отправить на саммит G20 делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым из-за того, что ему в настоящее время нужно находиться на родине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.