НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 10:35

Кремль рассказал об обстоятельствах, из-за которых Путин отправил на G20 Лаврова

Песков: Путин не поехал на G20, так как обстоятельства требуют его присутствия в стране

Президент РФ Владимир Путин решил отправить на саммит G20 делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым из-за того, что ему в настоящее время нужно находиться на родине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел [РФ Сергея Лаврова]", — сказал представитель Кремля.

Интрига саммита G20: Зачем Сергей Лавров летит на Бали

Интрига саммита G20: Зачем Сергей Лавров летит на Бали

Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл в Индонезию накануне, где его торжественно встретили в аэропорту. Известно, что встречу G20 пропустит и украинский лидер Владимир Зеленский.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров