Песков переадресовал Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Представитель Кремля вместе с тем подчеркнул, что все российские регионы достаточно хорошо защищены.

"Что касается регионов, то в регионах ведётся планомерная, целенаправленная работа в рамках координационного совета, возглавляет это направление работы мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. Необходимые меры принимаются", — так Песков отреагировал на сообщениях о планах Украины по наступлению на Белгородскую и Курскую области.

Оценивать подобные сообщения украинских военнопленных он не стал. По его словам, данные вопросы находятся в компетенции Министерства обороны РФ, а также спецслужб.

Напомним, пленный солдат ВСУ Лепихин заявил о том, что украинские военные якобы намерены зимой перейти к наступлению на Курскую и Белгородскую области. В России якобы действуют диверсионно-разведывательные группы, которые занимаются подрывной работой, сказал боец. Он уверяет, что для организации полномасштабного наступления их участники оставляют вооружение и взрывчатку.