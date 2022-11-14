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14 ноября, 10:18

Песков: Россия сожалеет о продолжении США русофобской линии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги промежуточных выборов в Конгресс, заявил, что Россия сожалеет о продолжении США "оголтелой и нелогичной русофобской линии".

"Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной и оголтелой русофобской линии", заявил он журналистам.

В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон

В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон

Представитель Кремля также прокомментировал информацию о переговорах делегаций России и США в Анкаре. Он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эти утверждения.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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