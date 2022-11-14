Песков: Россия сожалеет о продолжении США русофобской линии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги промежуточных выборов в Конгресс, заявил, что Россия сожалеет о продолжении США "оголтелой и нелогичной русофобской линии".

"Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной и оголтелой русофобской линии", — заявил он журналистам.