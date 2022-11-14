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14 ноября, 10:12

Зеленский заявил, что Украина готова к миру

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру. Такое заявление он сделал во время общения с украинскими военнослужащими.

"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", цитирует его Reuters.

ВСУ привязали двух жителей Херсона к столбу за пособничество России

ВСУ привязали двух жителей Херсона к столбу за пособничество России

Лайф уже писал о визите украинского президента в Херсон. Напомним, что Российская армия ушла на левый берег Днепра 9 ноября, когда командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о целесообразности такого решения. Глава военного ведомства согласился с инициативой и приказал начать манёвры.

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Getty Images / Handout / Presidency of Ukraine

Матвей Шандрыголов

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