Зеленский заявил, что Украина готова к миру
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру. Такое заявление он сделал во время общения с украинскими военнослужащими.
"Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — цитирует его Reuters.
Лайф уже писал о визите украинского президента в Херсон. Напомним, что Российская армия ушла на левый берег Днепра 9 ноября, когда командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о целесообразности такого решения. Глава военного ведомства согласился с инициативой и приказал начать манёвры.
Getty Images / Handout / Presidency of Ukraine