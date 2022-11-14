Средства ПВО сбили две украинские ракеты в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны утром 14 ноября сбили две украинские ракеты над Белгородской областью. Также зафиксирован прилёт мин на окраину белгородского села Борки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По сегодняшнему обстрелу Валуйского городского округа. Утром нашими средствами ПВО были сбиты две ракеты. По информации от оперативных служб, пострадавших и разрушений нет. Также зафиксирован прилёт мин на окраину села Борки. Жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

При этом, по данным губернатора, в Борках есть разрушения: повреждён погреб частного домовладения, также в другом жилом доме выбиты окна.