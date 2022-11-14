Аллерголог предупредила об опасности домашних аквариумов

Домашний аквариум может вызвать у его владельца аллергическую реакцию, об этом Лайфу рассказала аллерголог Елена Гучапшева. Одной из причин заболевания могут стать плесень и грибок, развивающиеся от влаги, а другой — сыпучий сухой корм.

"Корм, которым кормят рыб, содержит в себе смесь размельчённых ракообразных, микрочастицы которых при кормлении рыб могут попадать в дыхательные пути и вызывать кашель, насморк, слезотечение, кожные высыпания и даже отёк верхних дыхательных путей или удушье", — сообщила врач.

Многие считают эти симптомы началом течения ОРЗ, однако аллергия не подразумевает высокую температуру, а выделения из носа прозрачные и носят длительный характер, усиливаясь при контакте с кормом. Для подтверждения недуга Гучапшева рекомендует обратиться к аллергологу, который проведёт все необходимые анализы. Так, детям младше пяти лет могут назначить забор крови на аллергены, а старше — кожные пробы.

"В случае подтверждения аллергии назначается лечение противоаллергическими препаратами в возрастной норме, промывание носовых ходов и полоскание слизистых. При наличии тяжёлых аллергических реакций необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и чётко следовать рекомендациям", — добавила эксперт.

Для недопущения аллергии специалист порекомендовала регулярно чистить аквариум, менять в нём воду, держать корм в закрытой упаковке либо и вовсе поменять сыпучий вариант на желеобразный или гранулированный.