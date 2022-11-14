В России предложили сделать бесплатными вузы на Дальнем Востоке

Обучение в вузах Дальневосточного федерального округа необходимо сделать бесплатным, так как ситуация с заселённостью региона и привлечением туда молодых кадров остаётся одной из главных проблем для данной части страны. С таким предложением к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

Политолог заметил, что ДФО занимает более 40% территории России, однако проживает там порядка 5% населения. Одной из мер привлечения людей в регион, в особенности молодых кадров, могло бы стать бесплатное высшее образование, которое они могли бы получить в университетах федерального округа.

"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность перехода в государственных высших учебных заведениях Дальневосточного федерального округа на обучение исключительно на бесплатной бюджетной основе при сохранении или расширении текущих квот для поступающих", — отметил Орлов.