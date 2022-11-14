Врач сравнил типы диабета и назвал причины их развития
Врач Калинчев сравнил типы диабета и назвал причины возникновения болезни
Диабет делится на инсулинозависимый и инсулиннезависимый. Последний легко излечим на ранней стадии при условии, что человек приобщается к здоровому образу жизни и приступает к лечению. Об этом RT рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев во Всемирный день борьбы с диабетом.
Он отметил, что инсулинозависимый диабет обычно диагностируется в детстве, здесь важную роль играет генетическая предрасположенность. Часто его выявляют в какой-то экстренной ситуации, если, например, ребёнок попал в больницу. А вот инсулиннезависимый диабет появляется уже в зрелом возрасте, добавил Калинчев.
"Диабет второго типа — инсулиннезависимый — возникает как осложнение ожирения... Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни", — пояснил медик.
Однако с ним бороться проще, тогда как диабет первого типа — это вопрос "исключительно медицинских технологий, фармацевтического бизнеса и развития технологической части", подчеркнул собеседник издания.
Ранее сообщалось, что в ближайшие восемь лет в мире может произойти свыше 500 миллионов случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. Такой неутешительный вывод содержится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвящённом низкой физической активности в современном обществе. Человечество накроет эпидемия болезней сердца, ожирения, диабета и депрессии.
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