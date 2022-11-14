Врач сравнил типы диабета и назвал причины их развития

Диабет делится на инсулинозависимый и инсулиннезависимый. Последний легко излечим на ранней стадии при условии, что человек приобщается к здоровому образу жизни и приступает к лечению. Об этом RT рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев во Всемирный день борьбы с диабетом.

Он отметил, что инсулинозависимый диабет обычно диагностируется в детстве, здесь важную роль играет генетическая предрасположенность. Часто его выявляют в какой-то экстренной ситуации, если, например, ребёнок попал в больницу. А вот инсулиннезависимый диабет появляется уже в зрелом возрасте, добавил Калинчев.

"Диабет второго типа — инсулиннезависимый — возникает как осложнение ожирения... Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни", — пояснил медик.

Однако с ним бороться проще, тогда как диабет первого типа — это вопрос "исключительно медицинских технологий, фармацевтического бизнеса и развития технологической части", подчеркнул собеседник издания.