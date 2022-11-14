"Это невозможно": МИД разбил надежды Украины добиться исключения России из G20

Исключение России из состава G20 невозможно, какие-либо призывы на эту тему — не более чем "политические упражнения". С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Это невозможно. Это такие политические упражнения на тему, но не более того. "Двадцатка" значительно шире, чем западные партнёры", — сказал Грушко журналистам, комментируя соответствующий проект Верховной рады.