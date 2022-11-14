"Это невозможно": МИД разбил надежды Украины добиться исключения России из G20
Замглавы МИД Грушко: Исключить Россию из G20 невозможно
Исключение России из состава G20 невозможно, какие-либо призывы на эту тему — не более чем "политические упражнения". С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Это невозможно. Это такие политические упражнения на тему, но не более того. "Двадцатка" значительно шире, чем западные партнёры", — сказал Грушко журналистам, комментируя соответствующий проект Верховной рады.
Ранее стало известно, что в Верховную раду внесли проект заявления с призывом исключить Россию из G20. Украинские депутаты также потребовали от лидеров G20 поддержать продление продовольственной сделки и ужесточить санкционное давление на Россию.
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