Пентагон нашёл способ быстро "разгромить Москву"

Пентагон занимается изготовлением новейших вооружений, которые смогут нейтрализовать российское оружие ещё до того, как будет принято решение об ответно-встречном ударе. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на аналитиков журнала Минобороны России "Военная мысль".

По данным экспертов, Соединённые Штаты разрабатывают некую концепцию в обход всех существующих международных ограничений. Она предполагает, что государство, которое подверглось ядерной атаке, успеет нанести ответные удары.

"В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлётным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач", — указали авторы и добавили, что основная цель Америки в данной ситуации — застать Кремль врасплох.

В Пентагоне убеждены, что благодаря этим действиям им удастся ликвидировать большое число российских ядерных сил "до принятия решения Верховным главнокомандующим по нанесению ответно-встречного удара". Атаковать Штаты могут из Европы, так как некоторые страны Евросоюза позволили разместить на своей территории ракеты средней дальности в обычном снаряжении. Дальность такого оружия — от тысячи до пяти с половиной тысяч километров, подлётное время до Москвы минимальное.