Песков ответил на вопрос о переговорах делегаций России и США в Анкаре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о переговорах делегации России во главе с директором СВР Сергеем Нарышкиным с представителями США в Анкаре.

"Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в Госдепе подтвердили стремление к скорым переговорам с Россией по СНВ-3. Там выразили надежду на то, что диалог между Вашингтоном и Москвой будет конструктивным и позволит возобновить прерванные в начале августа проверки. Москва тогда временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за аналогичных шагов США.