В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщения о визите в Херсон украинского лидера Владимира Зеленского.

"Мы оставляем это без комментариев", — заявил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что Херсон — это территория Российской Федерации.