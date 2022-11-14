В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон
Песков — о визите Зеленского в Херсон: "Это территория Российской Федерации"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщения о визите в Херсон украинского лидера Владимира Зеленского.
"Мы оставляем это без комментариев", — заявил Песков.
Представитель Кремля также напомнил, что Херсон — это территория Российской Федерации.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру".
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