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14 ноября, 10:14

В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон

Песков — о визите Зеленского в Херсон: "Это территория Российской Федерации"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам сообщения о визите в Херсон украинского лидера Владимира Зеленского.

"Мы оставляем это без комментариев", — заявил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что Херсон — это территория Российской Федерации.

ВСУ привязали двух жителей Херсона к столбу за пособничество России

ВСУ привязали двух жителей Херсона к столбу за пособничество России

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру".

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Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Александр Юнашев

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