Кремль рассказал о долгом "радиомолчании" между Путиным и Макроном

Контакты президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном пока не намечены. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров после призыва Парижа приложить усилия для поиска дипломатического пути выхода из кризиса на Украине.

"Нет пока. Давно не было ничего субстантивного, какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами — Путиным и Макроном. Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.