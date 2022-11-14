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14 ноября, 10:29

Кремль рассказал о долгом "радиомолчании" между Путиным и Макроном

Песков заявил, что переговоры Путина и Макрона пока не планируются

<p>Владимир Путин, Эмманюэль Макрон. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ</p>

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin.ru, © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Контакты президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном пока не намечены. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров после призыва Парижа приложить усилия для поиска дипломатического пути выхода из кризиса на Украине.

"Нет пока. Давно не было ничего субстантивного, какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами — Путиным и Макроном. Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать", сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сохранять и продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он видит в этом роль Парижа.

Татьяна Миссуми

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