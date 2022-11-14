Кремль рассказал о долгом "радиомолчании" между Путиным и Макроном
Песков заявил, что переговоры Путина и Макрона пока не планируются
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin.ru, © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ
Контакты президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном пока не намечены. Так ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможности переговоров после призыва Парижа приложить усилия для поиска дипломатического пути выхода из кризиса на Украине.
"Нет пока. Давно не было ничего субстантивного, какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами — Путиным и Макроном. Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сохранять и продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он видит в этом роль Парижа.