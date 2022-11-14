Кремль: Россия помогает поставкам продовольствия на мировые рынки, а не препятствует им

Россия всячески помогает, но никак не препятствует выходу на мировые рынки продовольствия, а соответствующие заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака в корне неверны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (заявления Сунака о том, что Москва мешает выходу продовольствия на рынки. — Прим. Лайфа) в корне неверно. Потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество этих поставок осуществлялось, незначительное количество из общего объёма", — отметил Песков.