Авторы фейка о Лаврове указали на дверь российской журналистке, заставшей их врасплох

Журналисты Associated Press (AP), авторы фейка о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова перед саммитом G20 в Индонезии, не смогли объяснить, откуда они взяли эту информацию. На "огонёк" к американским репортёрам заглянула журналистка RT Мария Финошина и поинтересовалась, кто из "индонезийских чиновников" предоставил сотрудникам СМИ откровенную липу, но беседовать с ней представители AP отказались.

Журналистка RT Мария Финошина не смогла добиться от коллег из Associated Press объяснений после фейка о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова. Видео © Telegram / RealMariaFinoshina

"Я попросила назвать имена тех самых загадочных "индонезийских чиновников", на которых журналисты ссылались в своей "новости", — мне указали на дверь", — сообщила Финошина в своём телеграм-канале.