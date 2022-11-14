Авторы фейка о Лаврове указали на дверь российской журналистке, заставшей их врасплох
Журналистка RT Финошина не смогла добиться от коллег из Associated Press объяснений после фейка о госпитализации Лаврова
Журналисты Associated Press (AP), авторы фейка о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова перед саммитом G20 в Индонезии, не смогли объяснить, откуда они взяли эту информацию. На "огонёк" к американским репортёрам заглянула журналистка RT Мария Финошина и поинтересовалась, кто из "индонезийских чиновников" предоставил сотрудникам СМИ откровенную липу, но беседовать с ней представители AP отказались.
Журналистка RT Мария Финошина не смогла добиться от коллег из Associated Press объяснений после фейка о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова. Видео © Telegram / RealMariaFinoshina
"Я попросила назвать имена тех самых загадочных "индонезийских чиновников", на которых журналисты ссылались в своей "новости", — мне указали на дверь", — сообщила Финошина в своём телеграм-канале.
Ранее в понедельник сразу несколько зарубежных изданий опубликовали новость о том, что министр Лавров якобы попал в больницу сразу после прилёта в Индонезию. По данным агентства Associated Press, такой информацией с ними якобы поделились местные власти. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посмеялась над этим вбросом и назвала его "высшим пилотажем фейков".