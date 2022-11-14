ВС РФ уничтожили три пункта управления ВСУ в ходе специальной военной операции

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 подразделения артиллерии на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", — подчеркнул Конашенков.