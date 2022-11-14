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Опубликовано 14 ноября 2022, 10:47

ВС РФ уничтожили три пункта управления ВСУ в ходе специальной военной операции

Авиация и артиллерия России уничтожили три пункта управления Вооружённых сил Украины, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 подразделения артиллерии на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах", — подчеркнул Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские военные занимаются переброской дополнительных подразделений с Херсонского направления в район линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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