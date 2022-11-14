Названы 4 причины срочно купить абонемент в фитнес-зал

Заниматься спортом — здорово, модно и просто необходимо. Сегодня люди меняют отношение к своему здоровью, физической форме и всё большее количество мужчин и женщин, вне зависимости от возраста, приходят в спортивные залы. Фитнес-маркетолог Тамерлан Скяев объяснил в беседе с Лайфом, почему покупка абонемента в спортзал будет оптимальным решением.

Фитнес-маркетолог Тамерлан Скяев. Фото © LIFE

Во-первых, чтобы привести своё тело в порядок, разовых и случайных занятий недостаточно. Спортом необходимо заниматься регулярно, для этого и существуют абонементы в фитнес-зал, рассчитанные на месяц, полгода или год занятий.

Также абонемент помогает сэкономить на оплате тренировок: его покупка обойдётся дешевле, чем оплата каждого разового занятия. И чем больше срок действия абонемента, тем дешевле вам обходятся занятия фитнесом, отметил Скяев. По словам эксперта, покупка абонемента влияет и на борьбу с ленью.

"Когда вы покупаете абонемент в фитнес-зал, вы становитесь более дисциплинированным. Вы понимаете, что заплатили за большое количество посещений фитнес-центра и в этом случае вынуждены его посещать, борясь с собственной ленью и нерешительностью. Так вы становитесь более дисциплинированным человеком, а ваша физическая форма тем временем улучшается", — сказал собеседник Лайфа.

Наконец приобретение абонемента позволяет находиться в контакте с тренером и коллегами по фитнесу — человек, который регулярно посещает зал, становится в нём "своим". Маркетолог отметил, что к постоянному посетителю тренер относится более внимательно, так как знает, что ему предстоит тренировать человека много месяцев, а иногда и лет.

"Вы находите с ним общий язык, он вникает в ваши проблемы и помогает вам подбирать индивидуальные решения именно для вас", — подчеркнул Скяев.