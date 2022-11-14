Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни
В Москве полиция проверяет анонимные сообщения о "минировании" Останкинской телебашни. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Также "заминировано" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется", — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 22 сентября пять московских военкоматов получили ложные сообщения о минировании. Полиция проверила информацию. Взрывные устройства обнаружены не были.
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ТАСС / Артём Геодакян