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14 ноября, 10:54

Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни

В Москве полиция проверяет анонимные сообщения о "минировании" Останкинской телебашни. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Также "заминировано" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется", — пояснил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что 22 сентября пять московских военкоматов получили ложные сообщения о минировании. Полиция проверила информацию. Взрывные устройства обнаружены не были.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми

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