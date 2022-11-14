Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни

В Москве полиция проверяет анонимные сообщения о "минировании" Останкинской телебашни. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни. Также "заминировано" экскурсионное бюро башни и кассы. Информация проверяется", — пояснил собеседник агентства.