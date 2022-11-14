Байден предложил Си Цзиньпину "работать вместе"

Америка готова к сотрудничеству с Китаем, если Пекин хочет этого сам, заявил президент США Джо Байден перед началом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча проходит в преддверии саммита G20 на острове Бали.

"Я надеюсь, что в ближайшие часы мы обсудим вместе различные вызовы. Я думаю, что мир ждёт от нас, что мы будем способны работать вместе. И США готовы именно к этому, работать с вами, если вы этого желаете", — отметил он.

По взгляду Байдена, мир ожидает, что США и Китай "сыграют ключевую роль в ответе на мировые вызовы", включая глобальное потепление и продовольственный кризис. Американский президент подчеркнул, что этими переговорами оба государства должны показать "способность справиться с разногласиями и не допустить перехода от конкуренции к конфликту".