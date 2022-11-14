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14 ноября, 11:16

Трихолог составила топ-3 главных средств против секущихся кончиков

Трихолог Гусейнова составила топ-3 главных средств против секущихся кончиков

<p>Обложка © ТАСС / PHOTAS / DPA</p>

Обложка © ТАСС / PHOTAS / DPA

Расщепление кончиков волос встречается довольно часто и в основном у длинноволосых девушек. Как правило, это результат неправильного ухода за волосами, вызывающего их чрезмерное обезжиривание из-за воздействия жёсткой воды и отсутствия специальных средств, пояснила в беседе с Лайфом врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Эльвира Гусейнова.

Также кончики волос могут сечься из-за механического воздействия. Это может быть слишком жёсткая щетка, неаккуратное расчёсывание или частая укладка с помощью щипцов, отмечает специалист.

"Кутикула волоса состоит из кератина — белка, в состав которого входят 18 аминокислот, потому для восстановления прочности волоса поможет употребление питьевого коллагена. Особенно важным для предотвращения сечения волос является регулярный уход", — напоминает Гусейнова.

Трихолог назвала топ-3 главных средств против секущихся кончиков. Во-первых, она советует примерно один-два раза в неделю использовать маски для волос с гидролизованным коллагеном: он будет встраиваться в структуру волос и восстанавливать их целостность. А после душа рекомендуется наносить масло (аргановое или кокосовое), оно будет запечатывать чешуйки кутикулы и предотвращать сечение.

Самое главное — перед использованием утюжков или щипцов обязательно наносить на волосы термозащиту.

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Ольга Годуненко

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