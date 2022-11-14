У звезды "Бригады" Вдовиченкова нашли нарушения функций мозга

Актёру Владимиру Вдовиченкову, полюбившемуся россиянам после роли Фила в фильме "Бригада", врачи поставили диагноз "вертебробазилярная недостаточность", при которой нарушаются питание и функциональность мозга, пишет Mash .

Артист почувствовал головокружение и тошноту, после чего жена вызвала ему скорую. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз о наличии заболевания и предложили госпитализацию. Однако Вдовиченков отказался ехать в больницу. В скорой ему посоветовали пройти в таком случае обследование самостоятельно и не затягивать.