У звезды "Бригады" Вдовиченкова нашли нарушения функций мозга
Mash: Актёру Вдовиченкову диагностировали вертебробазилярную недостаточность
Владимир Вдовиченков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Актёру Владимиру Вдовиченкову, полюбившемуся россиянам после роли Фила в фильме "Бригада", врачи поставили диагноз "вертебробазилярная недостаточность", при которой нарушаются питание и функциональность мозга, пишет Mash.
Артист почувствовал головокружение и тошноту, после чего жена вызвала ему скорую. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз о наличии заболевания и предложили госпитализацию. Однако Вдовиченков отказался ехать в больницу. В скорой ему посоветовали пройти в таком случае обследование самостоятельно и не затягивать.
Ранее сообщалось, что ушла из жизни актриса Ярославского театра драмы имени Фёдора Волкова Светлана Спиридонова. Ей было 62 года. В последнее время артистка тяжело болела.