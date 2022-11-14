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14 ноября, 12:03

Европейские соседи уже начали обращаться к Турции за газом

В Минэнерго Турции заявили, что страны ЕС уже обращаются к Анкаре за приобретением газа

Большинство европейских стран просят у Турции поставок природного газа, и сейчас турецкие власти готовят стратегию по превращению страны в "энергетическую базу". Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез, комментируя планы создания хаба по поставкам в ЕС голубого топлива из России.

"Многие наши соседние европейские страны обращаются к нам за приобретением газа. Надеюсь, с начала будущего года мы совершим первые шаги в направлении создания газового центра", цитирует его TRT, не уточнив, о каких "соседях" идёт речь.

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Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. Позднее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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