Европейские соседи уже начали обращаться к Турции за газом

Большинство европейских стран просят у Турции поставок природного газа, и сейчас турецкие власти готовят стратегию по превращению страны в "энергетическую базу". Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Дёнмез, комментируя планы создания хаба по поставкам в ЕС голубого топлива из России.

"Многие наши соседние европейские страны обращаются к нам за приобретением газа. Надеюсь, с начала будущего года мы совершим первые шаги в направлении создания газового центра", — цитирует его TRT, не уточнив, о каких "соседях" идёт речь.