Звезда "Бригады" Вдовиченков раскрыл Лайфу правду о своём "страшном диагнозе"

Звезда сериала "Бригада" актёр Владимир Вдовиченков не подтвердил Лайфу информации о том, что врачи поставили ему диагноз "вертебро-базилярная недостаточность" (недуг, при котором нарушается питание и функциональность мозга).

"Это какая-то чушь (информация о том, что ему диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. — Прим. Лайфа). Впервые об этом слышу!" — сказал Лайфу артист.

При этом источник в медицинских кругах подтвердил нам, что домой к актёру действительно приходил врач из городской поликлиники ДЗМ. Однако он не уточнил причины вызова и имени пациента.