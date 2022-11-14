Звезда "Бригады" Вдовиченков раскрыл Лайфу правду о своём "страшном диагнозе"
Звезда "Бригады" Вдовиченков назвал Лайфу чушью сообщения о своей болезни
Владимир Вдовиченков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Звезда сериала "Бригада" актёр Владимир Вдовиченков не подтвердил Лайфу информации о том, что врачи поставили ему диагноз "вертебро-базилярная недостаточность" (недуг, при котором нарушается питание и функциональность мозга).
"Это какая-то чушь (информация о том, что ему диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. — Прим. Лайфа). Впервые об этом слышу!" — сказал Лайфу артист.
При этом источник в медицинских кругах подтвердил нам, что домой к актёру действительно приходил врач из городской поликлиники ДЗМ. Однако он не уточнил причины вызова и имени пациента.
По данным Mash, Вдовиченков некоторое время страдает из-за головокружения и тошноты, поэтому ему вызвали врача. Приехавшая бригада якобы и поставила ему диагноз "вертебро-базилярная недостаточность".