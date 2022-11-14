Бойцы "Вагнера" уничтожили танк ВСУ с иностранным экипажем под Артёмовском

В Донецкой Народной Республике недалеко от Артёмовска бойцы "Группы Вагнера" уничтожили танк украинской армии, в котором находились иностранные наёмники. Об этом в беседе с корреспондентом РИА "Новости" рассказал боец подразделения.

Бойцы "Вагнера" уничтожили украинский танк с иностранным экипажем. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Несколько дней назад был прорыв с той стороны. Двигалась техника: танки противника, бронемашины противника при поддержке пехоты. Это одна единица, которая дошла сюда. Остальные танки и бронемашины были по большей части уничтожены. После этого противник отступил, ушёл обратно [на позиции в Артёмовске], отступал ещё в течение суток", — сообщил боец.

Другой солдат рассказал, что группа иностранных наёмников двигалась на танке Т-64БМ "Булат" и была остановлена огнём из гранатомёта. По его словам, согласно радиоперехвату, экипаж говорил на английском языке. Российские бойцы рассказали, что один из них был из Польши: на нём была польская форма и экипировка этой страны. Все они были уничтожены.