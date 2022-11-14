В Индонезии испугались срыва саммита G20 "подозрительными иностранцами"

Главное иммиграционное управление Индонезии подозревает, что существуют группы иностранцев, планирующие сорвать проведение саммита G20 на Бали. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведострва Видодо Экатьяджана.

"Иммиграционное управление получило данные от соответствующих министерств и учреждений о присутствии групп иностранцев, которых следует подозревать в нарушении иммиграционного законодательства и срыве проведения саммита G20", — указал он в своём письменном заявлении прессе, которое приводит местный новостной портал Tempo.

Экатьяджана подчеркнул, что управление примет решительные меры в случае вмешательства в саммит G20 любого иностранца, "независимо от его происхождения и целей". Также власти страны запустили онлайн-канал для получения от граждан сообщений о подозрительных действиях иностранцев.

Политик добавил, что главное иммиграционное управление ранее уже предпринимало решительные действия и депортировало иностранцев, организовавших демонстрации.