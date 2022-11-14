WADA требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года и отобрать золото Олимпиады
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. В документе WADA требует от инстанции решения о нарушении Валиевой антидопинговых правил, а также дисквалификации её на четыре года, сообщается на официальном сайте суда.
По оценке агентства, дисквалификация должна произойти в момент вступления решения CAS в силу. Там призывают аннулировать результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года со всеми вытекающими последствиями, включая лишение медалей, набранных очков и призов.
CAS считает, что Российское антидопинговое агентство не уложилось в "разумные сроки" рассмотрения дела Валиевой, установленные правилами WADA. На слушания намерены назначить трёх арбитров: один от WADA, один от РУСАДА и самой фигуристки, а третий будет выбран президентом отдела апелляций CAS.
Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в CAS. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.