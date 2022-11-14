Путин: Внимание к вопросам поддержки семей участников СВО должно быть первостепенным

"Я когда с коллегами общаюсь, практически все говорят о программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, — поддержки нашим военнослужащим и членам их семей, которые участвуют в нелёгкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках СВО. И вас прошу обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", — заявил Путин.