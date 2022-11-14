Путин: Внимание к вопросам поддержки семей участников СВО должно быть первостепенным
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что вопросы поддержки семей участников специальной военной операции должны быть первостепенными для всех представителей власти.
"Я когда с коллегами общаюсь, практически все говорят о программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, — поддержки нашим военнослужащим и членам их семей, которые участвуют в нелёгкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках СВО. И вас прошу обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным", — заявил Путин.
Ранее Владимир Путин потребовал от власти оказывать поддержку и проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам страны вне зависимости от того, где они находятся.