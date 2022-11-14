Российские военные полностью освободили Павловку в ДНР

"14 ноября в результате упорных боёв российскими войсками полностью освобождён населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении.

Полковник в отставке объяснил, что даёт взятие Павловки ВС РФ

Ранее в ведомстве заявили о полном освобождении в результате успешных наступлений населённого пункта Майорск в Донецкой Народной Республике.