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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 11:32
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Российские военные полностью освободили Павловку в ДНР

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Павловки в ДНР

Российские военные полностью освободили населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ.

"14 ноября в результате упорных боёв российскими войсками полностью освобождён населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении.

Полковник в отставке объяснил, что даёт взятие Павловки ВС РФ
Полковник в отставке объяснил, что даёт взятие Павловки ВС РФ

Ранее в ведомстве заявили о полном освобождении в результате успешных наступлений населённого пункта Майорск в Донецкой Народной Республике.

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Артур Белкин
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