Российские военные полностью освободили Павловку в ДНР
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Павловки в ДНР
Российские военные полностью освободили населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ.
"14 ноября в результате упорных боёв российскими войсками полностью освобождён населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике", — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве заявили о полном освобождении в результате успешных наступлений населённого пункта Майорск в Донецкой Народной Республике.
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