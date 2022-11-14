Уролог перечислил пять признаков "раннего" простатита

Такое заболевание, как простатит, может проявляться даже в подростковом возрасте, вызывая ряд неприятных симптомов. Об этом Лайфу рассказал руководитель отделения "Центр мужского здоровья" сети центров репродукции и генетики "Нова клиник", врач – уролог-андролог Гусейин Садыков.

"Чаще всего это связано с такими факторами, как раннее начало половой жизни, перевозбуждение без проведения полового акта, увлечение порнофильмами", — пояснил он.

Среди симптомов специалист выделил дискомфорт в области промежности, который возникает из-за воспаления нервных окончаний органов, и в области мышц малого таза из-за переохлаждения или застоя крови и лимфы. Другим звоночком должна стать простаторея, наблюдаемая при возбуждении (прозрачные выделения, обусловленные нарушением функции сфинктера простаты).

Также насторожить должны дизурические проявления, такие как болезненность в уретре в конце мочеиспускания, частые позывы в туалет, чувство неполного опустошения мочевого пузыря. Кроме того, на простатит могут указывать болезненность в уретре после семяизвержения, повышение температуры, боль в области таза и острая задержка мочи. Последние симптомы характерны для запущенной болезни.

При этом затягивание лечения может привести к нарушению мочеиспускания, семяизвержения, быстрому или затянувшемуся половому акту и ухудшению качества спермы. Чтобы не допустить развитие заболевания, необходимо не переохлаждать ноги и органы малого таза, предупреждать заболевания ИППП, вести регулярную половую жизнь, заниматься спортом и помнить, что прелюдии должны заканчиваться мастурбацией или половым актом.