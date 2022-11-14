Британский историк разнёс создателей сериала "Корона" за "расистскую карикатуру" на Ельцина

Образ первого президента России Бориса Ельцина, показанный в пятом сезоне британского сериала "Корона", — это клевета. Об этом сказал Daily Telegraph английский журналист и историк Оуэн Мэтьюз.

"Изображение самого Ельцина (которого гениально сыграл Анатолий Котенёв, обладающий голосом точь-в-точь, как у Ельцина) — чистейшая клевета", — цитирует его издание.

Журналист говорит, что у Ельцина действительно были проблемы с алкоголем, однако в "Короне" создана "примитивная и откровенно расистская карикатура". Он напомнил эпизод из фильма, где российский президент танцует на столе в Кремле перед премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором, а в это время его окружение поёт "Калинку". Мэтьюз назвал лживой и сцену визита Ельцина в Букингемский дворец, где политик показан как грубый и неотёсанный. По словам журналиста, на самом деле президент РФ был "подчёркнуто почтительным поклонником Её Величества".

"Среди всех исторических фигур, ныне живущих и уже умерших, которые были обижены пером Моргана (сценарист "Короны" Питер Морган. — Прим. Лайфа), память Бориса Ельцина была оклеветана грубее всех", — заключил он.

Daily Telegraph уточнила, что Мэтьюз работал в России, в 1995–1997 годах он был журналистом англоязычной газеты The Moscow Times, а с 1997 по 2001 год — московским корреспондентом американского журнала Newsweek.