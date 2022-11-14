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14 ноября, 12:02

Политолог Судаков вспомнил шутку Макрона, комментируя продолжающиеся поставки газа из РФ

Политолог и американист Сергей Судаков рассказал, как некоторые страны Европы продолжают торговать российским газом, и напомнил шутку о том, что еда, приготовленная на нём, имеет оттенок горечи. Заявление он сделал в эфире ток-шоу "Дайте сказать".

Политолог Судаков пошутил про горький привкус еды, приготовленной на газе из России. Видео © LIFE

"Есть страны Европы очень замечательные, такие как, например, Нидерланды и Испания, они стали крупнейшими поставщиками сжиженного газа. Правда, с очень горьким оттенком. Это российский сжиженный газ. И они как-то не заморачиваются сильно по этому поводу. Хотя Макрон говорил, что еда, подогретая на русском газе, горчит. Ну, наверное, про луковый суп говорил", — отметил Судаков.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намеренно не вводил санкции против газа из России, так как многие европейские страны были зависимы от поставок этого топлива.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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