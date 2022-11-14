Политолог Судаков вспомнил шутку Макрона, комментируя продолжающиеся поставки газа из РФ

Политолог и американист Сергей Судаков рассказал, как некоторые страны Европы продолжают торговать российским газом, и напомнил шутку о том, что еда, приготовленная на нём, имеет оттенок горечи. Заявление он сделал в эфире ток-шоу "Дайте сказать" .

"Есть страны Европы очень замечательные, такие как, например, Нидерланды и Испания, они стали крупнейшими поставщиками сжиженного газа. Правда, с очень горьким оттенком. Это российский сжиженный газ. И они как-то не заморачиваются сильно по этому поводу. Хотя Макрон говорил, что еда, подогретая на русском газе, горчит. Ну, наверное, про луковый суп говорил", — отметил Судаков.