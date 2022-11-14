Песков не стал комментировать видео с якобы расправой над бывшим бойцом ЧВК "Вагнер"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать видео с якобы расправой над экс-бойцом ЧВК "Вагнер", вернувшимся из украинского плена. Песков подчеркнул, что это не вопрос Кремля.
"Нет, у нас никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности. Это не наше дело", — отметил он.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с мужчиной в военной форме, который утверждает, что он "осуществил план перехода на сторону Украины". После чего его якобы казнили за то, что он бежал в ВСУ, являясь бойцом ЧВК "Вагнер".
А ранее российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали следователям об издевательствах со стороны ВСУ. Так, одного из пленных украинские военные закопали живьём и оставили в земле на пять часов. СК РФ проводит проверки по фактам бесчеловечного обращения.
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