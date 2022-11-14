В Севастополе нашли мёртвой выброшенную из дельфинария афалину Зою
Мёртвого дельфина нашли на пляже в Севастополе, это может быть одна из выброшенных афалин
На берегу возле Севастополя найден мёртвый дельфин. Фото © t.me / РаZVожаев
На пляже в районе населённого пункта Осипенко в Севастополе обнаружен мёртвый дельфин, который, предположительно, является одним из четырёх афалин, выброшенных в море хозяином дельфинария. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырёх афалин — Зоя. Сейчас на месте работают полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип, мы получим 100%-ное подтверждение", — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото погибшего животного.
Он подчеркнул, что, к сожалению, может подтвердиться версия о трудной выживаемости дельфинов на воле после содержания в бассейне, в частности их неспособность к самостоятельной добыче пищи.
"Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии", — добавил губернатор.
Напомним, в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело. Между тем директор дельфинария заявил, что выбросил животных из-за нехватки денег.