В Севастополе нашли мёртвой выброшенную из дельфинария афалину Зою

На пляже в районе населённого пункта Осипенко в Севастополе обнаружен мёртвый дельфин, который, предположительно, является одним из четырёх афалин, выброшенных в море хозяином дельфинария. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырёх афалин — Зоя. Сейчас на месте работают полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип, мы получим 100%-ное подтверждение", — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото погибшего животного.

Он подчеркнул, что, к сожалению, может подтвердиться версия о трудной выживаемости дельфинов на воле после содержания в бассейне, в частности их неспособность к самостоятельной добыче пищи.