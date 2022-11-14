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14 ноября, 14:52

В Севастополе нашли мёртвой выброшенную из дельфинария афалину Зою

Мёртвого дельфина нашли на пляже в Севастополе, это может быть одна из выброшенных афалин

<p>На берегу возле Севастополя найден мёртвый дельфин. Фото © t.me / <a href="https://t.me/razvozhaev/1433" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РаZVожаев</a></p>

На берегу возле Севастополя найден мёртвый дельфин. Фото © t.me / РаZVожаев

На пляже в районе населённого пункта Осипенко в Севастополе обнаружен мёртвый дельфин, который, предположительно, является одним из четырёх афалин, выброшенных в море хозяином дельфинария. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырёх афалин — Зоя. Сейчас на месте работают полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип, мы получим 100%-ное подтверждение", — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото погибшего животного.

Он подчеркнул, что, к сожалению, может подтвердиться версия о трудной выживаемости дельфинов на воле после содержания в бассейне, в частности их неспособность к самостоятельной добыче пищи.

"Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии", — добавил губернатор.

В Севастополе нашли двух мёртвых дельфинов, но они не из дельфинария

В Севастополе нашли двух мёртвых дельфинов, но они не из дельфинария

Напомним, в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело. Между тем директор дельфинария заявил, что выбросил животных из-за нехватки денег.

Татьяна Миссуми

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