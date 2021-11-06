Кардиолог назвала способы не страдать бессонницей во время нерабочих дней

Чтобы не страдать бессонницей на удалёнке и во время нерабочих дней, стоит избегать слишком долгого сна в дневное время и больше бывать на свету. Важно также составить и придерживаться определённого графика и не забывать о физических нагрузках, рассказала Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина.

"Днём держите шторы открытыми, включайте свет, а на ночь, наоборот, минимизируйте воздействие света, особенно голубого свечения экранов гаджетов. Это ограничит отрицательное влияние на цикл "сон-бодрствование", — сказала она.

Если во время выходных у вас нет чёткого расписания, это повод его составить и придерживаться "временных якорей", заметила специалист. К ним могут относиться начало и окончание работы, приёмы пищи, а также время для спорта. Кроме того, не стоит спать больше положенного, ведь при переизбытке сна могут повыситься раздражительность, ощущение мозгового тумана и снижение способности, фокусировки, добавила медик.

В ходе социальной изоляции не стоит пренебрегать общением с близкими, контакт с которыми можно поддерживать через соцсети или видеозвонки, уточнила Фокина. Также важно разделить свой дом на зоны, выделив место под рабочее пространство и отдых. Таким образом ваш сон тоже может улучшиться.

Хорошими должны быть матрас и правильная ортопедическая подушка, которые позволят позвоночнику максимально расслабиться и отдохнуть, добавила врач. Если же уснуть не получается в течение 20 минут, надо выбраться из кровати и заняться расслабляющим делом, почитать книгу, помедитировать и вновь отправляться спать, посоветовала наша собеседница.

Кроме того, важно не забывать о регулярной физической нагрузке в виде гимнастики, силовых упражнений или обычной ходьбы по квартире. А вот злоупотреблять алкоголем не стоит. Также важно обратить внимание на потребляемый кофеин, ведь его переизбыток сказывается на сне, заключила Фокина.