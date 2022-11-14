Россиянам рассказали о трёх неожиданных привычках, которые вредят сердцу

Неправильная чистка зубов и сдерживание накопившихся эмоций могут привести к серьёзным проблемам с сердцем, об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина. В первом случае речь идёт об угрозе, которую несут бактерии, развивающиеся на зубах и вредящие их покрытию.

"Когда нарушается защита зубов, болезнетворные бактерии попадают в кровоток и могут вызывать инфекционный эндокардит. Это воспаление внутренней оболочки сердца, когда поражаются клапаны и нарушается их работа. Это ведёт к сердечной недостаточности и даже протезированию, замене этого клапана", — рассказала она.

Савонина уверяет, что проблем можно избежать при правильной чистке зубов. Так, нужно перемещать щётку снизу вверх, чистить налёт на языке, а в межзубном пространстве использовать специальную нить. Завершать процедуру стоит ирригатором.

Не менее вредно для сердца подавлять накопившиеся эмоции. Если человек хочет позлиться, то не стоит сдерживаться, иначе есть вероятность заработать не только инфаркт и инсульт, но и гипертонию.

"У людей, которые не выплёскивают эмоции, сужаются сосуды, увеличивается частота сердечных сокращений. Когда человек это делает регулярно, это приводит к развитию устойчивой гипертонии", — объяснила Савонина.

Наконец, кардиолог не рекомендует переносить простуду на ногах. Именно в первые дни заболевания вирусы ведут себя наиболее активно, из-за чего подвижный образ только поможет им распространиться по телу.

"В итоге вирусы попадают в кровоток, там активно размножаются, и на выходе мы можем наблюдать вирусный миокардит — воспаление миокарда, сердечной мышцы. Миокардиту подвержены люди абсолютно любого возраста. Это приводит к тяжёлой аритмии, сердечной недостаточности и даже летальному исходу", — заключила врач.