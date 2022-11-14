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14 ноября, 14:22

Россиянам рассказали о трёх неожиданных привычках, которые вредят сердцу

Кардиолог Савонина: Неправильная чистка зубов может привести к проблемам с сердцем

Неправильная чистка зубов и сдерживание накопившихся эмоций могут привести к серьёзным проблемам с сердцем, об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина. В первом случае речь идёт об угрозе, которую несут бактерии, развивающиеся на зубах и вредящие их покрытию.

"Когда нарушается защита зубов, болезнетворные бактерии попадают в кровоток и могут вызывать инфекционный эндокардит. Это воспаление внутренней оболочки сердца, когда поражаются клапаны и нарушается их работа. Это ведёт к сердечной недостаточности и даже протезированию, замене этого клапана", рассказала она.

Савонина уверяет, что проблем можно избежать при правильной чистке зубов. Так, нужно перемещать щётку снизу вверх, чистить налёт на языке, а в межзубном пространстве использовать специальную нить. Завершать процедуру стоит ирригатором.

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Не менее вредно для сердца подавлять накопившиеся эмоции. Если человек хочет позлиться, то не стоит сдерживаться, иначе есть вероятность заработать не только инфаркт и инсульт, но и гипертонию.

"У людей, которые не выплёскивают эмоции, сужаются сосуды, увеличивается частота сердечных сокращений. Когда человек это делает регулярно, это приводит к развитию устойчивой гипертонии", объяснила Савонина.

Наконец, кардиолог не рекомендует переносить простуду на ногах. Именно в первые дни заболевания вирусы ведут себя наиболее активно, из-за чего подвижный образ только поможет им распространиться по телу.

"В итоге вирусы попадают в кровоток, там активно размножаются, и на выходе мы можем наблюдать вирусный миокардит — воспаление миокарда, сердечной мышцы. Миокардиту подвержены люди абсолютно любого возраста. Это приводит к тяжёлой аритмии, сердечной недостаточности и даже летальному исходу", заключила врач.

Ранее Лайф писал, как отличить сердечную боль от остеохондроза. По словам кардиолога Васильева, боль в сердце всегда идёт из глубины груди.

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Матвей Шандрыголов
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