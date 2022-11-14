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14 ноября, 14:13

Путин подписал указ о службе иностранцев в ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке прохождения службы в Вооружённых силах РФ иностранных граждан. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Определяется порядок прохождения военной службы в мирное время... гражданами, имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами в Вооружённых силах Российской Федерации..." говорится в тексте документа.

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А в конце сентября российский лидер подписал указ об упрощённом приёме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в РФ. Согласно документу, на получение паспорта могут рассчитывать иностранцы, которые заключили контракт на срок не менее года. При этом они должны как минимум шесть месяцев участвовать в боевых действиях. Получить российское гражданство также смогут их супруги, дети и родители.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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