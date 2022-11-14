Момент мощного взрыва "газели" на АЗС в Зеленограде попал на видео
Житель Зеленограда снял на видео момент взрыва горящей на АЗС "газели"
Очевидец снял на камеру телефона момент взрыва "газели" на полыхающей АЗС в Зеленограде. Сначала прохожие видели только языки пламени, а затем машина внезапно взлетела на воздух.
Горящий на заправке автомобиль взорвался на глазах у жителей Зеленограда. Видео © Telegram / SHOT
Местный житель заметил охваченную пламенем машину, которая стояла на заправке, и посчитал, что дальше автомобиль будет только догорать. Но, судя по всему, утечка топлива оказалась масштабной, и "газель" внезапно рванула. Как уточняет телеграм-канал SHOT, предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее Лайф публиковал видео с горящим автомобилем без водителя, который чуть не въехал в людей в Дербенте. Предполагается, что причиной случившегося могло стать замыкание проводки.
Telegram / SHOT