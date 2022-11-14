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14 ноября, 13:58

Глава РУСАДА Логинова не стала комментировать призывы WADA дисквалифицировать Валиеву

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отказалась комментировать информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

"Мы не можем никак комментировать. В релизе всё написано очень чётко", заявила Логинова "Матч ТВ".

Лайшев — о попытках WADA дисквалифицировать Валиеву: Хотят ущипнуть нас в бессильной злобе

Лайшев — о попытках WADA дисквалифицировать Валиеву: Хотят ущипнуть нас в бессильной злобе

Ранее Лайф сообщал, что WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин

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