Глава РУСАДА Логинова не стала комментировать призывы WADA дисквалифицировать Валиеву

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отказалась комментировать информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

"Мы не можем никак комментировать. В релизе всё написано очень чётко", — заявила Логинова "Матч ТВ" .

Ранее Лайф сообщал, что WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.