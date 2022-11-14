КДК вызвал главного тренера "Рубина" Слуцкого из-за грубых слов в адрес судей

Футболист клуба "Химки" Данил Казанцев и главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий вызваны на ближайшее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС из-за своего поведения во время матчей. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

"Рассмотрим два удаления. Первое — удаление Казанцева в матче "Химки" – "Сочи" за грубую игру. Второе — удаление главного тренера "Рубина" Слуцкого за нецензурную брань в адрес судьи. И Слуцкий, и Казанцев вызваны на заседание", — пояснил он.