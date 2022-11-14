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14 ноября, 13:46

Генсек НАТО предрёк Украине тяжёлые месяцы

Генсек НАТО напомнил о военных возможностях России и предрёк Украине тяжёлые месяцы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Украину об опасности "недооценивать военные возможности" России. Он на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Нидерландов сказал, что ближайшие месяцы для ВСУ будут тяжёлыми.

"Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны. Мы не должны совершать ошибку, недооценивая РФ. Российские ВС сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжёлыми", — сказал Столтенберг.

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А ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Источники издания The Washington Post пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников".

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Getty Images / Omar Havana

Андрей Бражников

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