Генсек НАТО предрёк Украине тяжёлые месяцы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Украину об опасности "недооценивать военные возможности" России. Он на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Нидерландов сказал, что ближайшие месяцы для ВСУ будут тяжёлыми.

"Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны. Мы не должны совершать ошибку, недооценивая РФ. Российские ВС сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжёлыми", — сказал Столтенберг.