В Херсоне опасаются фильтрационных мероприятий со стороны ВСУ

Украинские власти наверняка под предлогом работ по разминированию будут проводить в Херсоне фильтрационные мероприятия. Об этом заявила в беседе с ТАСС в понедельник замгубернатора области Екатерина Губарева.

"Источники сообщают, что сегодня запретили жителям Херсона посещать центр города. Якобы там проводится разминирование. С высокой долей вероятности будут проводить фильтрационные мероприятия под этим предлогом", — отметила она.

Между тем в британской прессе появилась информация о том, что такие мероприятия — по выявлению сотрудничавших с российской администрацией лиц — уже проводятся украинскими силовиками. Газета Daily Mail сообщила, что двух херсонцев привязали к столбу за пособничество России после прихода ВСУ, и даже опубликовала фото. Кроме того, власти Украины лишили аккредитации по меньшей мере шестерых журналистов, которые, несмотря на запрет, готовили репортажи из Херсона. В их числе сотрудники американской телекомпании CNN и британской SkyNews.