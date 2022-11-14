В Херсоне опасаются фильтрационных мероприятий со стороны ВСУ
Замглавы Херсонской области Губарева: ВСУ наверняка будут проводить в Херсоне фильтрационные мероприятия
Украинские власти наверняка под предлогом работ по разминированию будут проводить в Херсоне фильтрационные мероприятия. Об этом заявила в беседе с ТАСС в понедельник замгубернатора области Екатерина Губарева.
"Источники сообщают, что сегодня запретили жителям Херсона посещать центр города. Якобы там проводится разминирование. С высокой долей вероятности будут проводить фильтрационные мероприятия под этим предлогом", — отметила она.
Между тем в британской прессе появилась информация о том, что такие мероприятия — по выявлению сотрудничавших с российской администрацией лиц — уже проводятся украинскими силовиками. Газета Daily Mail сообщила, что двух херсонцев привязали к столбу за пособничество России после прихода ВСУ, и даже опубликовала фото. Кроме того, власти Украины лишили аккредитации по меньшей мере шестерых журналистов, которые, несмотря на запрет, готовили репортажи из Херсона. В их числе сотрудники американской телекомпании CNN и британской SkyNews.
А на днях президент Украины Зеленский объявил о полном запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Лидер Незалежной объяснил решение не допускать СМИ якобы необходимостью разминировать территорию. По его словам, в Херсоне будут проводиться "стабилизационные мероприятия".
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