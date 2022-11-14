Политолог объяснил, откуда растут ноги у фейка о госпитализации Лаврова

"Личная неприязнь" западных журналистов к министру иностранных дел России Сергею Лаврову могла стать мотивом появления фейка о его госпитализации перед саммитом G20 в Индонезии. Такую версию озвучил политолог Сергей Марков в беседе с телеканалом "360".

"Некоторые западные СМИ ненавидят Лаврова за твёрдую позицию, прекрасное чувство юмора, за то, что он, условно говоря, зачастую западных журналистов без штанов оставляет", — отметил эксперт.

Другим поводом запустить подобную "дезу" о российском министре Марков назвал желание журналистов Associated Press просто лишний раз упомянуть Лаврова в негативном ключе, ведь речь идёт о "проявлении слабости", хоть и мнимой. Политолог напомнил, что именно глава МИД представляет делегацию России на саммите G20 — президент Владимир Путин решил туда не ехать, так что внимание к Лаврову приковано самое пристальное.

"СМИ могли такую гадость Лаврову сделать в тот момент, когда он, по сути, замещает Путина и к нему приковано значительно больше внимания, чем обычно", — не исключает Марков.