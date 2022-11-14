Политолог объяснил, откуда растут ноги у фейка о госпитализации Лаврова
Эксперт Марков: Западные СМИ ненавидят российского министра Лаврова за твёрдую позицию и прекрасное чувство юмора
"Личная неприязнь" западных журналистов к министру иностранных дел России Сергею Лаврову могла стать мотивом появления фейка о его госпитализации перед саммитом G20 в Индонезии. Такую версию озвучил политолог Сергей Марков в беседе с телеканалом "360".
"Некоторые западные СМИ ненавидят Лаврова за твёрдую позицию, прекрасное чувство юмора, за то, что он, условно говоря, зачастую западных журналистов без штанов оставляет", — отметил эксперт.
Другим поводом запустить подобную "дезу" о российском министре Марков назвал желание журналистов Associated Press просто лишний раз упомянуть Лаврова в негативном ключе, ведь речь идёт о "проявлении слабости", хоть и мнимой. Политолог напомнил, что именно глава МИД представляет делегацию России на саммите G20 — президент Владимир Путин решил туда не ехать, так что внимание к Лаврову приковано самое пристальное.
"СМИ могли такую гадость Лаврову сделать в тот момент, когда он, по сути, замещает Путина и к нему приковано значительно больше внимания, чем обычно", — не исключает Марков.
Напомним, что в понедельник сразу несколько зарубежных изданий опубликовали новость о том, что министр Лавров якобы попал в больницу сразу после прилёта в Индонезию. По данным агентства Associated Press, такой информацией с ними якобы поделились местные власти. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посмеялась над этим вбросом и назвала его "высшим пилотажем фейков". А после на "огонёк" к американским репортёрам заглянула журналистка RT Мария Финошина и поинтересовалась, кто из "индонезийских чиновников" предоставил сотрудникам СМИ откровенную липу, но беседовать с ней представители AP отказались.