Путин впервые присвоил звание "Мать-героиня", среди награждённых — жена Кадырова

Звание "Мать-героиня" в России могут получить более двух с половиной тысяч человек

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в августе. Его будут удостоены гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей. Так, Медни Кадырова воспитывает одиннадцать своих и двоих приёмных детей.