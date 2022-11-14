Путин впервые присвоил звание "Мать-героиня", среди награждённых — жена Кадырова
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почётное звание "Мать-героиня". Среди награждённых супруга главы Чечни Рамзана Кадырова Медни.
Также почётное звание присвоено Ольге Дехтяренко, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в августе. Его будут удостоены гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей. Так, Медни Кадырова воспитывает одиннадцать своих и двоих приёмных детей.
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ТАСС / Елена Афонина