Детский спектакль "Принцесса и людоед" проверят на ЛГБТ-пропаганду

Режиссёр детского спектакля "Принцесса и людоед" Полина Кардымон из Новосибирска сообщила, что её постановку решили в срочном порядке проверить на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает портал Om1.ru со ссылкой на телеграм-канал автора.

В постановке задействованы четыре актёра, которые по-разному обыгрывают обитателей выдуманного мира. Персонаж принцессы — также плод воображения главных героев.

"Не успели мы выпустить премьеру 6+ "Принцесса и людоед", как на спектакль буквально после первых показов написали доносы в Минкульт, говорят, дошло до губернатора. Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик с усами. Теперь в Минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе "пропаганда ЛГБТ" или нет", — пишет Кардымон.

В то же время в ходе обсуждения спектакля в соцсетях заместитель министра Минкультуры Новосибирской области Григорий Милогулов отметил, что "в этом художественном приёме никакой пропаганды" нет и показанный "мир наоборот — это не про пол и ориентацию, а про человеческие качества". Сам "Первый театр" сообщает, что не слышал о готовящейся проверке, а режиссёр Кардымон, предположительно, взяла всю информацию из слухов.