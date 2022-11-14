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14 ноября, 12:55

В Херсонской области задержали группу наводчиков, состоящую из выпущенных украинских заключённых

В районе города Алёшки в Херсонской области задержана группа наводчиков, которая состояла из украинских заключённых, ранее выпущенных из тюрем. Об этом говорится в сообщении Администрации Скадовского района в телеграм-канале.

В Херсонской области задержали группу наводчиков, состоящую из выпущенных украинских заключённых. Видео © t.me / Администрация Скадовского района

"Сегодня в районе Алёшек взяли группу наводчиков. Это зэки, которых выпустили из тюрем. Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача — выявлять места сосредоточения техники и передавать. Все судимы по 115-й статье УК Украины "Убийство", — говорится в тексте публикации.

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Обложка ©

t.me / Администрация Скадовского района

Артур Белкин

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