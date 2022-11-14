В результате атаки ВСУ под Белгородом загорелись ёмкости с топливом
Гладков: Украинский снаряд упал на территорию фермерского хозяйства в Белгородской области
Украинский снаряд упал на территорию фермерского хозяйства в Белгородской области, загорелись ёмкости с топливом. Обложка © t.me / "Жесть Белгород"
Украинские военные обстреляли село Козинка Белгородской области. Как сообщил губернатор региона, один из снарядов упал на территорию фермерского хозяйства, после чего загорелись ёмкости с топливом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территорию фермерского хозяйства происходит горение ёмкости с дизельным топливом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчёты", — написал он в телеграм-канале и добавил, что власти продолжают придомовой обход территории.
Также Лайф рассказывал, что сегодня средства противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над Белгородской областью. Зафиксирован и прилёт мин на окраину белгородского села Борки. Там повреждён погреб частного домовладения, также в другом жилом доме выбиты окна.