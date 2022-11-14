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14 ноября, 12:52

В результате атаки ВСУ под Белгородом загорелись ёмкости с топливом

Гладков: Украинский снаряд упал на территорию фермерского хозяйства в Белгородской области

<p>Украинский снаряд упал на территорию фермерского хозяйства в Белгородской области, загорелись ёмкости с топливом. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zhest_belgorod/18743" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Жесть Белгород"</a></p>

Украинский снаряд упал на территорию фермерского хозяйства в Белгородской области, загорелись ёмкости с топливом. Обложка © t.me / "Жесть Белгород"

Украинские военные обстреляли село Козинка Белгородской области. Как сообщил губернатор региона, один из снарядов упал на территорию фермерского хозяйства, после чего загорелись ёмкости с топливом. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территорию фермерского хозяйства происходит горение ёмкости с дизельным топливом. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчёты", — написал он в телеграм-канале и добавил, что власти продолжают придомовой обход территории.

ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области

ВСУ обстреляли из миномётов несколько сёл в Белгородской области

Также Лайф рассказывал, что сегодня средства противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над Белгородской областью. Зафиксирован и прилёт мин на окраину белгородского села Борки. Там повреждён погреб частного домовладения, также в другом жилом доме выбиты окна.

Оксана Попова

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